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Курсы доллара и евро упали после послания Путина Федеральному собранию

Стоимость бивалютной корзины составляет теперь 65,45 рубля

Валютный рынок отреагировал ростом курса рубля на послание президентаРоссии Владимира Путина Федеральному собранию. Центробанк России установил на пятницу официальный курс доллара к рублю на отметке 63,6807 рубля, евро — 67,6162 рубля. 

Таким образом, доллар подешевел на 1,55 рубля, евро — на 1,72 рубля, передает агентство «Прайм».

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, составляет теперь 65,4517 рубля.

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Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Курсы доллара и евро упали после послания Путина Федеральному собранию

Стоимость бивалютной корзины составляет теперь 65,45 рубля

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