Курсы доллара и евро упали после послания Путина Федеральному собранию

Валютный рынок отреагировал ростом курса рубля на послание президентаРоссии Владимира Путина Федеральному собранию. Центробанк России установил на пятницу официальный курс доллара к рублю на отметке 63,6807 рубля, евро — 67,6162 рубля.



Таким образом, доллар подешевел на 1,55 рубля, евро — на 1,72 рубля, передает агентство «Прайм».



Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, составляет теперь 65,4517 рубля.

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