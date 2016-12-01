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Матвиенко: мир может начать сотрудничество с чистого листа

Спикер Совфеда прокомментировала заявление президента Путина о том, что Россия готова к серьезному диалогу на международном уровне

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что сейчас в системе международных отношений происходят изменения и у мира есть шанс начать с чистого листа с новой позитивной повесткой. Так она прокомментировала заявление российского президента Владимира Путина о том, что РФ готова к серьезному диалогу на международном уровне.

«Те изменения, которые происходят в системе международных отношений, дают надежду, что не только Россия понимает необходимость взаимоуважительного диалога, а с учетом интересов всех государств, обеспечением равной, неделимой безопасности», — сказала Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24».

Спикер Совфеда также выразила мнение, что западные партнеры услышат российскую позицию.

«Мне кажется, что картина меняется, у нас есть большой шанс начать с чистого листа, с новой позитивной повесткой, вести переговоры, находить договоренности», — отметила она.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Матвиенко: мир может начать сотрудничество с чистого листа

Спикер Совфеда прокомментировала заявление президента Путина о том, что Россия готова к серьезному диалогу на международном уровне

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