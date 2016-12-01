Пираты, захватившие судно в Бенине, удерживают трех россиян

Российские дипломаты в западноафриканской стране не знают о том, где находятся заложники, однако поддерживают постоянную связь с местными правоохранителями
Пираты покинули захваченное у берегов Бенина судно с гражданами РФ и Украины на борту, взяв в заложники троих россиян.
Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на заведующую консульским отделом посольства России в Бенине Нину Абрамян, в руках у морских разбойников остались механик, повар и капитан, при этом посольство не располагает информацией об их местонахождении и требованиях пиратов.
Она отметила, что в настоящее время греческое судно под панамским флагом Saronic Breeze находится в порту Котону, пиратов на борту нет. Члены экипажа находятся в удовлетворительном состоянии, у них есть необходимый запас продовольствия и воды.
«Мы в постоянном контакте с бенинскими правоохранительными органами», — подчеркнула представитель посольства.
Всего, по данным представительства, экипаж составлял 20 человек: 18 россиян и двое украинцев.
Напомним, накануне появилась информация о захвате судна в Западной Африке, на борту которого могли находиться граждане РФ.
Активность пиратов в Сомали давно пошла на спад. После успешных действий мирового сообщества против центра африканского пиратства в Сомали активность морских разбойников у берегов Африки переместилась в другие регионы, например в Нигерию и соседний Бенин. Так, с начала этого года у нигерийского побережья зарегистрировано 32 случая атаки пиратов.