Один человек погиб при взрыве в центре Афин

Взрыв прогремел в четверг в центре Афин в здании ресторана быстрого питания. По данным местных СМИ, погиб один человек, ранения получили пять человек. После взрыва начался пожар, значительный ущерб нанесен магазинам, расположенным рядом с заведением, и припаркованному транспорту.

Полиция расследует обстоятельства инцидента, личность погибшей при взрыве женщины установлена.



Место происшествия оцеплено полицейскими, предварительной причиной взрыва названа утечка газа, передает телеканал «Звезда».