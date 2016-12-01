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Один человек погиб при взрыве в центре Афин

Пять человек получили ранения

Взрыв прогремел в четверг в центре Афин в здании ресторана быстрого питания. По данным местных СМИ, погиб один человек, ранения получили пять человек. После взрыва начался пожар, значительный ущерб нанесен магазинам, расположенным рядом с заведением, и припаркованному транспорту.

Полиция расследует обстоятельства инцидента, личность погибшей при взрыве женщины установлена.

Место происшествия оцеплено полицейскими, предварительной причиной взрыва названа утечка газа, передает телеканал «Звезда».

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Один человек погиб при взрыве в центре Афин

Пять человек получили ранения

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