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Эрдоган заявил, что войска Турции в САР сражаются только с терроризмом

Ранее президент страны заявлял, что целью военной операции является свержение главы Сирии Башара Асада

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что войска Турции в Сирии борются только с терроризмом.

«Целью операции «Щит Евфрата» не является какая-либо страна или человек, она направлена только против террористических организаций», — сказал Эрдоган, передает ТАСС.

Ранее СМИ цитировали Эрдогана, который, выступая в Стамбуле на симпозиуме по ближневосточной проблеме заявил, что у Турции нет видов на сирийскую оппозицию, а военная операция «Щит Евфрата» была начала на севере Сирии с целью свергнуть президента САР Башара Асада.

Ранее «Известия» сообщали, что президент России Владимир Путин провел со своим турецким коллегой телефонную беседу, в ходе которой Эрдоган объяснил ему свои слова.

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Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Эрдоган заявил, что войска Турции в САР сражаются только с терроризмом

Ранее президент страны заявлял, что целью военной операции является свержение главы Сирии Башара Асада

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