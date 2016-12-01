Эрдоган заявил, что войска Турции в САР сражаются только с терроризмом

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что войска Турции в Сирии борются только с терроризмом.

«Целью операции «Щит Евфрата» не является какая-либо страна или человек, она направлена только против террористических организаций», — сказал Эрдоган, передает ТАСС.

Ранее СМИ цитировали Эрдогана, который, выступая в Стамбуле на симпозиуме по ближневосточной проблеме заявил, что у Турции нет видов на сирийскую оппозицию, а военная операция «Щит Евфрата» была начала на севере Сирии с целью свергнуть президента САР Башара Асада.

Ранее «Известия» сообщали, что президент России Владимир Путин провел со своим турецким коллегой телефонную беседу, в ходе которой Эрдоган объяснил ему свои слова.

Читайте также:



Эрдоган объяснил Путину свое заявление о свержении Асада

