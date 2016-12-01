Эрдоган заявил, что войска Турции в САР сражаются только с терроризмом

Ранее президент страны заявлял, что целью военной операции является свержение главы Сирии Башара Асада
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что войска Турции в Сирии борются только с терроризмом.
«Целью операции «Щит Евфрата» не является какая-либо страна или человек, она направлена только против террористических организаций», — сказал Эрдоган, передает ТАСС.
Ранее СМИ цитировали Эрдогана, который, выступая в Стамбуле на симпозиуме по ближневосточной проблеме заявил, что у Турции нет видов на сирийскую оппозицию, а военная операция «Щит Евфрата» была начала на севере Сирии с целью свергнуть президента САР Башара Асада.
Ранее «Известия» сообщали, что президент России Владимир Путин провел со своим турецким коллегой телефонную беседу, в ходе которой Эрдоган объяснил ему свои слова.
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