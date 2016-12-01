Захарова: МИД Турции пожаловался на трудности перевода

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook рассказала об объяснениях МИД Турции, сделанных после сообщений местных СМИ, не соответствующих действительности.

Дипломат пояснила: турецкая пресса растиражировала сообщения, что глава МИД России Сергей Лавров заявил об ударе сирийской армии по турецким позициям. При этом она отметила, что министр сказал ровно противоположное. Теперь в МИД Турции, объясняя эту ошибку, ссылаются на особенности турецкого языка и трудности перевода, отметила представитель МИДа.