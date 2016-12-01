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Захарова: МИД Турции пожаловался на трудности перевода

Ранее турецкие СМИ исказили смысл заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова об ударе по турецким позициям

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook рассказала об объяснениях МИД Турции, сделанных после сообщений местных СМИ, не соответствующих действительности.

Дипломат пояснила: турецкая пресса растиражировала сообщения, что глава МИД России Сергей Лавров заявил об ударе сирийской армии по турецким позициям. При этом она отметила, что министр сказал ровно противоположное. Теперь в МИД Турции, объясняя эту ошибку, ссылаются на особенности турецкого языка и трудности перевода, отметила представитель МИДа.

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Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Захарова: МИД Турции пожаловался на трудности перевода

Ранее турецкие СМИ исказили смысл заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова об ударе по турецким позициям

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