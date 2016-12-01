Макгрегор получил боксерскую лицензию в Калифорнии

Ирландец Конор Макгрегор, чемпион UFC в легком весе,получил боксерскую лицензию в Калифорнии. Об этом сообщает MMAFighting.com.

Отмечается, что в этом году неоднократно появлялись слухи о возможном поединке между Макгрегором и боксером Флойдом Мейуэзером-младшим. Сам Макгрегор объявил о паузе в карьере в ММА до лета, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Макгрегор получил лицензию сегодня и удостоверение. В настоящее время он является боксером в Калифорнии», — отметил исполнительный директор Спортивной комиссии штата Калифорния Энди Фостер.

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