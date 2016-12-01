Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
1 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Макгрегор получил боксерскую лицензию в Калифорнии

Ранее чемпион UFC заявлял о паузе в карьере в ММА до лета

Ирландец Конор Макгрегор, чемпион UFC в легком весе,получил боксерскую лицензию в Калифорнии. Об этом сообщает MMAFighting.com.

Отмечается, что в этом году неоднократно появлялись слухи о возможном поединке между Макгрегором и боксером Флойдом Мейуэзером-младшим. Сам Макгрегор объявил о паузе в карьере в ММА до лета, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Макгрегор получил лицензию сегодня и удостоверение. В настоящее время он является боксером в Калифорнии», — отметил исполнительный директор Спортивной комиссии штата Калифорния Энди Фостер.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Макгрегор получил боксерскую лицензию в Калифорнии

Ранее чемпион UFC заявлял о паузе в карьере в ММА до лета

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Берл Лазар

раввин

Все мнения

Мнение

Гарегин Тосунян

финансист

Все мнения

Мнение

Руслан Гринберг

экономист

Все мнения

Фотолента

ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином»

ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином»

Мнение

Вадим Покровский

академик

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке