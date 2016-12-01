Путин в ежегодном послании: о людях, экономике и целях России

Российский лидер Владимир Путин в ежегодном послании парламенту напомнил о людях как смысле работы чиновников, выходе экономики из кризиса и предстоящих задачах властей страны.



Президент, в частности, поделился взглядом на будущее поколение жителей России и назвал поддержку их самореализации фактором успеха страны.



Возможности для молодежи



«Смысл всей нашей политики — это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России», — заявил Путин, выступая в четверг перед депутатами и чиновниками в Кремле.



Поэтому усилия властей направлены на поддержку традиционных ценностей, решение проблем в социальной сфере, в том числе здравоохранении и демографии.



«Вижу в молодом поколении надежную, прочную опору России», — подчеркнул Путин.



Поддержка талантов



По его словам, молодые люди должны иметь равные возможности для жизненного старта и понимать, что их идеи и знания востребованы внутри страны, где они смогут себя проявить.



«Каждый ребенок, подросток одарен, способен преуспеть и в науке, и в творчестве, и в спорте, в профессии и в жизни. Раскрытие его талантов — это наша с вами задача, в этом успех России», — отметил глава государства.



Соцсфера



Путин дал свою оценку результатам в сфере демографии, отметив, что они выше показателей большинства европейских стран: «Естественный прирост населения продолжается».



Иначе, добавил он, дела обстоят с медициной.



«Надо прямо сказать, проблемы в здравоохранении сохраняются в целом, их еще очень много. И прежде всего они касаются первичного звена. Его развитию необходимо уделить приоритетное внимание», — сказал президент.



Как отметил российский лидер, власти «продолжат изменения в социальной сфере, чтобы она становилась ближе к людям, к их запросам, была более современной и справедливой».



Солидарность и уроки



От внимания Путина в послании не ускользнула тема консолидации населения ради успешного развития страны.



В связи с этим он напомнил о предстоящем столетнем юбилее революции 1917 года и предупредил, что расколы и ожесточение прошлого в сегодняшнюю жизнь россиян тащить нельзя.



«Уроки истории нужны нам прежде всего для примирения, для укрепления общественного, политического, гражданского согласия, которого нам удалось сегодня достичь», — заявил президент.



Свобода слова



По его словам, в России укрепляется иммунитет к популизму и демагогии и высоко ценятся взаимоподдержка, сплоченность и единство.



При этом консолидация вовсе не задевает чьих-либо возможностей свободно выражать свое мнение.



«Хочу особо подчеркнуть: и в культуре, и в политике, в средствах массовой информации и в общественной жизни, в полемике по экономическим вопросам никто не может запретить свободно мыслить и открыто высказывать свою позицию», — сообщил Путин.



Борьба с коррупцией



Затронул президент и другу тему, к которой в последние месяцы приковано общественное внимание, — борьбу с коррупционными проявлениями в чиновничестве.



«Ни должность, ни высокие связи, ни былые заслуги не могут быть прикрытием для нечистых на руку представителей власти», — сказал он, комментируя громкие случаи с высокопоставленными чиновниками, крупнейшим из которых стал федеральный министр экономики.



Преодоление кризиса



Комментируя перспективы посткризисного восстановления экономики, Путин отметил, что немедленного роста от нее ждать не следует.



«Стабилизация не означает автоматического перехода к устойчивому подъему», — сказал российский лидер.



По его словам, чтобы не зависнуть возле нулевой отметки, стране предстоит запустить новые факторы роста, иначе придется «постоянно ужиматься, экономить, откладывать на потом свое развитие».



«Такого мы себе позволить не можем», — пояснил Путин.



Перспективы роста



По его словам, у отечественных властей «есть другой путь, предполагающий четкую постановку целей и поэтапное, системное их достижение».



Для этого правительству предстоит разработать план развития до 2025 года, предполагающий выход на темп роста экономики выше среднемирового.



Это может стать реальностью на рубеже 2019–2020 годов, дал понять Путин.



Отношения с США



Говоря о взаимодействии с будущим американским президентом Дональдом Трампом, он в очередной раз подчеркнул важность нормализации отношений двух стран.



Эти отношения, подчеркнул Путин, должны строиться «на равноправной и взаимовыгодной основе».



Глава государства напомнил, что у России и США общая ответственность за обеспечение международной безопасности и стабильности.



«Попытки сломать стратегический паритет крайне опасны и могут привести к глобальной катастрофе. Забывать об этом нельзя ни на одну секунду», — резюмировал российский лидер.