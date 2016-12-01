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Память Фиделя Кастро почтут в Мурманске на атомном ледоколе

Кубинского лидера вспомнят члены регионального отделения Российского общества дружбы с Кубой

В Мурманске на атомном ледоколе «Ленин» пройдет встреча памяти кубинского революционера Фиделя Кастро.

Как сообщает ИА «Би-порт», память легендарного команданте почтут участники Мурманского регионального отделения Российского общества дружбы с Кубой.

Ранее мурманское отделение КПРФ предложило установить в Мурманске памятник или мемориальную Фиделю Кастро. Свой визит в СССР в 1963 году кубинский революционер начал именно с посещения Мурманска.

Напомним, Фидель Кастро скончался вечером, 25 ноября, в возрасте 90 лет. В связи со смертью революционера на Кубе объявлен девятидневный траур. Похороны политического деятеля состоятся 4 декабря в городе Сантьяго-де-Куба.

Ранее «Известия» сообщали, что улицы Фиделя Кастро могут появиться в ближайшее время в трех городах России: Москве, Махачкале и Сочи. В столице улицу в честь команданте могут открыть по рекомендации президента России или мэра города.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Память Фиделя Кастро почтут в Мурманске на атомном ледоколе

Кубинского лидера вспомнят члены регионального отделения Российского общества дружбы с Кубой

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