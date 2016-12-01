На юго-востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 5

На юго-востоке Ирана в провинции Керман произошло землетрясение магнитудой 5 баллов по шкале Рихтера.



Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр.



Подземные толчки были зафиксированы в 09.21 по местному времени (12.21 мск).



Очаг землетрясения располагается в 43 км к востоку от административного центра провинции города Керман и залегал на глубине 2 км.



Государственное информационное агентство Ирана сообщило об отдельных случаях материального ущерба, данных о жертвах и пострадавших не поступало.