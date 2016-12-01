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На юго-востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 5

Информации о пострадавших пока не поступало

На юго-востоке Ирана в провинции Керман произошло землетрясение магнитудой 5 баллов по шкале Рихтера.

Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки были зафиксированы в 09.21 по местному времени (12.21 мск). 

Очаг землетрясения располагается в 43 км к востоку от административного центра провинции города Керман и залегал на глубине 2 км. 

Государственное информационное агентство Ирана сообщило об отдельных случаях материального ущерба, данных о жертвах и пострадавших не поступало.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

На юго-востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 5

Информации о пострадавших пока не поступало

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