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В Бурятию пытались ввезти 20 т контрафактного алкоголя из Москвы

Крупную партию алкоголя выдали за керамическую плитку

В Бурятию завезли около 20 тыс. бутылок контрафактной водки. Крупную партию алкоголя выдали за керамическую плитку.

При проверке контейнеров, прибывших из Москвы железнодорожным транспортом, правоохранители обнаружили более 19,5 тыс. бутылок водки общим объемом почти 10 тыс. л. По документам контрафакт значился как керамическая плитка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы. Экспертиза установила, что специальные федеральные марки были фальшивыми.

Как сообщает ИА UlanMedia, всего в рамках операции «Алкоголь» транспортная полиция Бурятии изъяла из незаконного оборота 20 т алкогольной продукции.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

В Бурятию пытались ввезти 20 т контрафактного алкоголя из Москвы

Крупную партию алкоголя выдали за керамическую плитку

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