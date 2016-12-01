Глава МИД Японии передаст Владимиру Путину послание от премьера страны

Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида 2 декабря передаст президенту России Владимиру Путину письмо премьера Синдзо Абэ.

Ранее «Известия» сообщали, что глава МИД Японии прибудет в Москву второго декабря. В столице России состоится его встреча с президентом России и главой российского МИДа. Основной темой предстоящих переговоров политиков станет вопрос заключения мирного договора между двумя странами, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В середине декабря запланирована поездка Владимира Путина в Японию.