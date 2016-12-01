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Охлобыстин объяснил, зачем стал гражданином ДНР

Таким образом артист хочет поддержать людей

Иван Охлобыстин рассказал, что получил паспорт гражданина самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, чтобы поддержать людей, которые «отстаивают право жить на своей земле и говорить на родном языке».

Напомним, накануне артист стал гражданином ДНР, получив паспорт из рук главы региона Александра Захарченко.

«С моей стороны это акт поддержки тех людей, которые в Донецке отстаивают свое право говорить на родном языке, жить на своей земле по тем морально-нравственным канонам, которые они считают для себя приемлемыми. Простые граждане ДНР третий год находятся в этом кошмаре под обстрелами. Я абсолютно с ними солидарен, как и великое множество людей. Республика не признана, но это дело времени», — заявил Охлобыстин, передает «РИА Новости».

Он также добавил, что многие местные жители получили паспорт ДНР из соображений идеологии.

«Большинство военнослужащих, кто воюет в гуще событий на стороне ДНР, имеют этот паспорт», — пояснил актер.

В 2014 году Охлобыстин был объявлен персоной нон грата на Украине. Власти страны запретили все фильмы с его участием. Поводом послужило посещение Охлобыстиным Донецка и его поддержка самопровозглашенных республик Донбасса.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Охлобыстин объяснил, зачем стал гражданином ДНР

Таким образом артист хочет поддержать людей

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