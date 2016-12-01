Охлобыстин объяснил, зачем стал гражданином ДНР

Иван Охлобыстин рассказал, что получил паспорт гражданина самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, чтобы поддержать людей, которые «отстаивают право жить на своей земле и говорить на родном языке».

Напомним, накануне артист стал гражданином ДНР, получив паспорт из рук главы региона Александра Захарченко.

«С моей стороны это акт поддержки тех людей, которые в Донецке отстаивают свое право говорить на родном языке, жить на своей земле по тем морально-нравственным канонам, которые они считают для себя приемлемыми. Простые граждане ДНР третий год находятся в этом кошмаре под обстрелами. Я абсолютно с ними солидарен, как и великое множество людей. Республика не признана, но это дело времени», — заявил Охлобыстин, передает «РИА Новости».

Он также добавил, что многие местные жители получили паспорт ДНР из соображений идеологии.

«Большинство военнослужащих, кто воюет в гуще событий на стороне ДНР, имеют этот паспорт», — пояснил актер.

В 2014 году Охлобыстин был объявлен персоной нон грата на Украине. Власти страны запретили все фильмы с его участием. Поводом послужило посещение Охлобыстиным Донецка и его поддержка самопровозглашенных республик Донбасса.

