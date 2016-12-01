Платная парковка появится еще на 206 улицах Москвы с 26 декабря

Зоны платной парковки появятся с 26 декабря еще на 206 улицах Москвы, сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы. Расширение затронет аварийно-опасные участки и места наибольшего притяжения автомобилей в 47 районах.



«При выборе участков учитывались исследования загруженности парковочных мест, наличие на улицах очагов аварийности и сложной транспортной обстановки, кроме того, мест, где жители испытывают затруднения при поиске парковочных мест для себя»,— цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.



Улицы, на которых появятся платные парковки, согласовывали с муниципальными депутатами, транспортными экспертами и жителями, сообщает телеканал «360».



Бесплатно оставить свой автомобиль теперь не получится у торговых центров «Золотой Вавилон», «Город», «Каширский Двор», «Авиапарк», «Экспострой» и «Гудзон»; у бизнес-центров «Весна», «Ходынка», «Тушино», «Огородный», «Бородино Плаза» и «Перовский».



Также нововведение коснется 19 станций Московского метрополитена, 7 станций Московского центрального кольца (МЦК) и остановок наземного транспорта.

