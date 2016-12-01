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Второй за день МиГ-31 совершил вынужденную посадку в Перми

У военного самолета сработал датчик снижения давления в тормозной системе

Второй за день истребитель МиГ-31 совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Перми Большое Савино.

Как сообщает агентство «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на экстренные службы региона, причиной такое решения экипажа стал сработавший датчик снижения давления в тормозной системе.

К моменту приземления на аэродроме уже дежурили сотрудники спасательных служб. Самолет совершал плановый перелет из Новосибирска в Пермь.

Отмечается, что воздушное судно совершило посадку в штатном режиме. Никто не пострадал.

Это уже вторая внештатная ситуация с истребителями МиГ-31 в Перми за сегодня. Ранее Минобороны информировало, что другое военное судно совершило аварийную посадку из-за нестабильной работы одного из двигателей.

МиГ-31 — дальнейшей модернизацией истребителя-перехватчика МиГ-25. Предназначен для использования в системе ПВО, способен выполнять длительное патрулирование и вести борьбу со всеми классами аэродинамических целей.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Второй за день МиГ-31 совершил вынужденную посадку в Перми

У военного самолета сработал датчик снижения давления в тормозной системе

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