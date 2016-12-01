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Младенческая смертность в Рязанской области снизилась на треть

По итогам девяти месяцев в текущем году показатель гораздо ниже, чем в прошлом

Младенческая смертность в Рязанской области снизилась на 34%. Соответствующие данные приводит сайт регионального Минздрава.

Показатель детской смертности в регионе в текущем году по итогам девяти месяцев гораздо ниже, чем в 2015 году. Так, в прошлом году он составил 6,5%. В текущем году за аналогичный период он составил 4,3% на тысячу родившихся малышей.

В целом по стране снижение смертности в детском возрасте произошло на 10,6%. В Центральном федеральном округе (ЦФО) младенческая смертность снизилась на 8,2%, сообщает РИА «7 новостей».

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Младенческая смертность в Рязанской области снизилась на треть

По итогам девяти месяцев в текущем году показатель гораздо ниже, чем в прошлом

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