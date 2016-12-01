Эрдоган заявил, что турки — хозяева в Европе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция — европейская страна и вытеснить ее оттуда невозможно. Об этом турецкий лидер сказал в ходе выступления перед представителями региональных властей в Анкаре.

«Пусть ЕС пытается изолировать нас, конфликтуя с собственными ценностями. Турция — страна Европы. У ЕС и расистски настроенных кругов не хватит сил нас оттеснить. Мы хозяева в Европе», — заявил Эрдоган, подчеркнув, что в ЕС проживает около 5 млн турок.

«Если ЕС оставит эту бессмысленную враждебность, то мы готовы к полноправному членству. Если будут шаги по отмене виз, помощи беженцам, открытию пунктов переговорного процесса, мы тоже продемонстрируем свои благие намерения. Мы сдержим свои обещания, если Европа сделает то, что требуется. У Турции кончилось терпение и стимул бежать за ЕС», — добавил Эрдоган, цитирует ТАСС.

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