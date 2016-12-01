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Спецпосланник ООН по Сирии призвал боевиков покинуть Алеппо

Об этом Стаффан де Мистура заявил на брифинге

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура призвал боевиков «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) покинуть восточные районы Алеппо. Террористы могут оставить свои позиции покинуть Алеппо по специальному коридору.

 «Я обновляю наш призыв к «Ан-Нусре» покинуть восточный Алеппо по безопасному коридору», — приводит заявление де Мистуры «РИА Новости».

Боевики, укрепившиеся в восточных районах Алеппо, удерживают тысячи мирных граждан, не давая им покинуть зону военных действий через гуманитарные коридоры, предоставленные сирийской армией.

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Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Спецпосланник ООН по Сирии призвал боевиков покинуть Алеппо

Об этом Стаффан де Мистура заявил на брифинге

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