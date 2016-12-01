Игру Pokemon Go обновят из-за потери аудитории

Популярную игру Pokemon Go обновят уже к новогодним праздникам. Об этом заявили разработчики из Niantic Labs. Участникам игры обещают внести 100 новых покемонов, возможность битвы между игроками и торговлю друг с другом.

Разработчики приложения также обещают пользователям возможность выращивать собственного покемона.

Ранее Pokemon Go из-за стремительной популярности почти сразу после ее запуска завоевала статус самой востребованной игры для смартфонов. Однако в последнее время интерес пользователей к игре стал стремительно падать, что и явилось причиной подобных инноваций, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Игра Pokemon Go, доступная на смартфонах iPhone и Android в 37 странах мира, с момента запуска в июле этого года принесла своему разработчику, компании Niantic, больше $600 млн. В России игра так и не вышла. Тем не менее российские пользователи обошли ограничения AppStore и Android и смогли скачать игру на свои устройства.

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