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Замруководителя МЧС по Тамбовской области обвинили в получении взятки

Его заключили под стражу за «вознаграждение» от директора одной из фирм на сумму 125 тыс. рублей

Тамбовское управление СКР предъявило обвинение заместителю начальника регионального ГУ МЧС России в получении взятки. Его имя не раскрывается.

По версии следствия, в апреле текущего года обвиняемый пригласил в свой кабинет директора фирмы, осуществляющей установку и обслуживание противопожарных систем, и предложил общее покровительство организации за ежемесячное денежное вознаграждение в размере 25 тыс. рублей.

После передачи очередной взятки обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ России по региону. С июня этого года обвиняемый получил «вознаграждение» в размере 125 тыс. рублей, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В настоящее время обвиняемого заключили под стражу, следователи проводят проверку. 

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Замруководителя МЧС по Тамбовской области обвинили в получении взятки

Его заключили под стражу за «вознаграждение» от директора одной из фирм на сумму 125 тыс. рублей

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