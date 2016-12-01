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Власти Украины приостановили подачу воды в ЛНР

По данным властей провозглашенной республики, Киев отключил Петровский водозабор

Киев частично приостановил подачу воды в провозглашенную Луганскую Народную Республику (ЛНР). Как заявил представитель ЛНР на переговорах участников Контактной группы Владислав Дейнего, отключен Петровский водозабор.

Без воды остались жители Луганска, добавил Дейнего. Со своей стороны, администрация Луганской области Украины заявила о продолжении поставок воды в ЛНР.

Ранее Киев предупреждал участников переговоров о готовности отключить подачу воды в Донбассе. Причиной отключения воды могли стать долги по оплате счетов за электричество, передает «Федеральное агентство новостей».

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Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Власти Украины приостановили подачу воды в ЛНР

По данным властей провозглашенной республики, Киев отключил Петровский водозабор

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