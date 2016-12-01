Медведев поручил немедленно заняться проработкой задач послания

Глава кабмина РФ Дмитрий Медведев заявил, что ждет от кабинета министров максимально ответственного подхода к реализации задач послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

«В ближайшее время будет сформулирован перечень поручений по итогам послания. Уверен, что каждый из присутствующих, я имею в виду и руководство правительства, и министров, руководители агентств, служб услышали то, на чем нужно сосредоточиться в следующем году. Так что можно приступить к проработке этих вопросов уже немедленно», — цитирует Медведева «Интерфакс».

Премьер-министр отметил, что ситуация остается «не самой легкой», однако удалось добиться позитивных тенденций по целому ряду направлений. Это необходимо «всячески закрепить, развивать», — подчеркнул Медведев.

