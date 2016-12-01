Мачта городского освещения упала в результате ДТП с автобусом

Рейсовый автобус и две иномарки столкнулись в четверг в районе Бирюлево Восточное в Москве. В результате ДТП повалена мачта городского освещения, сообщил источник в правоохранительных органах.



Движение автотранспорта в районе аварии затруднено, отметил представитель пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по столице.

«На ул. Липецкая в районе д. 40 произошло столкновение рейсового автобуса маршрута № 489, следовавшего от платформы Расторгуево до станции метро «Кантемировская», и легковых автомобилей Toyota и Lexus», — цитирует агентство городских новостей «Москва» слова собеседника.

По предварительным данным, пострадавших нет.