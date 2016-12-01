Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
1 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Мачта городского освещения упала в результате ДТП с автобусом

Движение в районе аварии затруднено

Рейсовый автобус и две иномарки столкнулись в четверг в районе Бирюлево Восточное в Москве. В результате ДТП повалена мачта городского освещения, сообщил источник в правоохранительных органах. 

Движение автотранспорта в районе аварии затруднено, отметил представитель пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по столице.

«На ул. Липецкая в районе д. 40 произошло столкновение рейсового автобуса маршрута № 489, следовавшего от платформы Расторгуево до станции метро «Кантемировская», и легковых автомобилей Toyota и Lexus», — цитирует агентство городских новостей «Москва» слова собеседника.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Мачта городского освещения упала в результате ДТП с автобусом

Движение в районе аварии затруднено

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

Продюсер

Все мнения

Инфографика

Платные парковки в столице: улицы с повышенным тарифом

Платные парковки в столице: улицы с повышенным тарифом

Вся инфографика

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Инфографика

Человек пропал: что делать, как искать и спасать

Человек пропал: что делать, как искать и спасать

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке