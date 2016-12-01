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Медведев представил правительству нового главу Минэка

Премьер-министр РФ выразил надежду, что опыт работы в Минфине поможет Максиму Орешкину в новой должности

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представил кабмину нового министра экономического развития Максима Орешкина.

Глава правительства выразил надежду, что опыт работы в Министерстве финансов пригодится Орешкину в новой должности.

«Хочу представить нового коллегу — Максима Станиславовича Орешкина. Вчера президент назначил его главой Министерства экономического развития. Максима Станиславовича большинство знает по работе в Министерстве финансов. Он отвечал за стратегическое планирование, целый ряд ключевых вопросов, по которым коллеги взаимодействовали с ним», — сказал Медведев на заседании правительства.

Премьер-министр пожелал Орешкину успехов и отметил, что рассчитывает на поддержку для него со стороны других членов правительства.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин предложил Орешкину возглавить Минэкономразвития, и тот согласился занять эту должность.

На новом посту он сменил 60-летнего Алексея Улюкаева, который после 3,5 года работы был снят с поста после обвинений в коррупции.

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Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Медведев представил правительству нового главу Минэка

Премьер-министр РФ выразил надежду, что опыт работы в Минфине поможет Максиму Орешкину в новой должности

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