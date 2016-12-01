Путин: рассчитываем на стабилизацию политической ситуации в Абхазии

Политическая ситуация в Абхазии может осложнить экономическое сотрудничество страны с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с абхазским коллегой Раулем Хаджимбой в четверг.

«Мы видим, конечно, что в Абхазии происходят непростые внутриполитические события. Должен сразу сказать, что это, разумеется, нормальное явление для любого общества, для любой страны», — заявил он.

Глава государства добавил, что Москва рассчитывает на то, что ситуация будет находиться под контролем и не выходить за рамки правового поля, передает «Федеральное агентство новостей».

«В противном случае достаточно сложно осуществлять наши планы экономического взаимодействия. Естественно, когда происходит какая-то внутренняя серьезная раскачка, то там уже не до дорог, не до больниц и не до школ», — добавил президент России.