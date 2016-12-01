Студентка МГУ имени Ломоносова скончалась от менингита

Студентка 2-го курса факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова скончалась от менингита.

«27 ноября в больнице скоропостижно скончалась студентка 2-го курса факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова. Предварительная причина смерти — менингит. Разновидность инфекции, приведшей к смерти, по данным медиков, передается только при непосредственном контакте», — сказали в пресс-службе университета, передает ТАСС.

Там также попросили журналистов не распространять непроверенную информацию, которая спровоцирует «панические настроения».

В МГУ подчеркнули, что угрозы эпидемии нет. «Угрозы эпидемии в МГУ нет, требований ввести карантин соответствующие службы не выдвигали», — отметили в пресс-службе.

В университете добавили, что Роспотребнадзор по Москве провел все необходимые мероприятия по профилактике возможного распространения инфекции. У однокурсников покойной студентки взяли анализы, ни у кого из учащихся заболевания выявлено не было.