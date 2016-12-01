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«Мы не ищем врагов, нам нужны друзья»

Глава государства Владимир Путин выступил с обращением к Федеральному собранию, где рассказал о внешнеполитических приоритетах России

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию 1 декабря уделил внимание и международной повестке.

Российский лидер начал свое послание со слов благодарности российскому народу за то, что тот вновь доказал свою способность отстаивать национальные интересы и суверенитет страны. Российский лидер сказал спасибо гражданам за то, что те объединились вокруг патриотических ценностей, и не потому, что «им всё нравится», а потому, что у них есть понимание причин трудностей и готовность к преодолению проблем.

В первую очередь Владимир Путин подчеркнул, что Россия не допустит ущемления своих интересов и Москва не нуждается в посторонних подсказках и непрошенных советах. При этом президент отметил, что в последние годы россияне столкнулись с попытками внешнего давления.

— В ход было пущено всё — от мифов про российскую агрессию, пропаганду, вмешательство в чужие выборы до травли наших спортсменов, включая паралимпийцев, — заявил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что Россия не ищет противостояния, «ей не нужны враги, нужны друзья». 

Также Владимир Путин, оглашая послание, заявил о готовности к сотрудничеству с американской администрацией на равноправной основе. По словам российского лидера, «у нас общая ответственность за обеспечение международной безопасности и стабильности, за укрепление режимов нераспространения».

В Сирии положительно отреагировали на такое заявление. Однако у сирийского правительства до сих пор остаются сомнения в намерениях Вашингтона бороться с терроризмом. Нет уверенности и в том, что США готовы пойти на создание единой всеобъемлющей коалиции с Россией по борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке.

— Не секрет, что на протяжении долгого времени Россия пыталась призвать США придерживаться более умеренной и конструктивной позиции по событиям на Ближнем Востоке и, в частности, Сирии. Москва рассматривала Вашингтон как партнера в решении кризиса в нашей стране. Но на практике американцы готовы были учитывать только свои интересы. В этой связи сложно представить себе, что США начнут бороться с терроризмом, поскольку они долгое время взращивали и поддерживали боевиков. Не приходится говорить и о создании совместной российско-американской коалиции по борьбе с терроризмом. Такая коалиция возможна только в одном случае: когда не останется никаких сомнений в победе Сирии и ее союзников над экстремистами, тогда Вашингтон будет готов пойти на сотрудничество с Россией. Но связано это не с искренностью намерений американцев, а с тем, что они просто-напросто не захотят остаться на обочине происходящих в Сирии и вокруг нее событий, — заявил «Известиям» член комитета сирийского парламента по межарабским и международным отношениям, представитель правящей Партии арабского социалистического возрождения (Баас) Саджи Таама.

Еще одной темой в повестке послания значилось дальнейшее углубление сотрудничества в рамках ЕАЭС и взаимодействие с СНГ.

По словам президента, диалог о формировании «большого евразийского партнерства» возможен и с ЕС.

В послании глава государства также подчеркнул огромный потенциал сотрудничества страны со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом, по мнению Путина, стоит понимать, что активная восточная политика России продиктована отнюдь не конъюнктурными соображениями сегодняшнего дня, а долгосрочными национальными интересами и тенденциями мирового развития.

Владимир Путин в ходе выступления поручил правительству обеспечить безусловное исполнение всех принятых ранее решений по развитию российского Дальнего Востока.
При этом одним из ключевых факторов обеспечения глобальной и региональной стабильности президент назвал всеобъемлющее российско-китайское партнерство и стратегическое сотрудничество. 

Как считает глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, главной темой послания президента стала тема справедливости. Причем не только во внутренних, но и во внешних делах.

— Акценты были сделаны довольно любопытно. Международная тематика занимала относительно небольшое место в послании, но важное. Примечательно, что Владимир Путин начал освещение проблематики не с Запада, а с соседей: СНГ, ОКДБ, ШОС. Затем уже переключился на Китай. И только в последнюю очередь заговорил о Европе и возможном создании «большого евразийского пространства». Сделанные акценты вызывают у меня исключительно положительные эмоции. Это показывает твердую политику государства в отношении своих соседей. Нужно создавать прочные и экономические, и политические связи. Наши культурные, этнические и лингвистические «братья» в трудную минуту не оставили нас, несмотря на санкции и другие проблемы, — отметил господин Калашников.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

«Мы не ищем врагов, нам нужны друзья»

«Мы не ищем врагов, нам нужны друзья»Глава государства Владимир Путин выступил с обращением к Федеральному собранию, где рассказал о внешнеполитических приоритетах России

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