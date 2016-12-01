Свобода и свобода

Анализируя Послание Путина Федеральному собранию, мне хочется остановиться на одной из его главных идей. Российский президент сказал, что несмотря на трудности и проблемы, граждане России «объединились вокруг патриотических ценностей». Сейчас в мире нарастает неприятие идеалов, давно и упрямо пропагандируемых глобалистами. Хотя во многих странах ощущается запрос на возвращение к традиционным, скажем так, человеческим ценностям. Лишнее тому доказательство – недавний успех Франсуа Фийона, выступающего за укрепление суверенитета Франции. Глобалист Ален Жюппе потерпел полное поражение.

Основной ценностью страны остается - человек. Но и человек, в свою очередь, должен понимать, что он не живет исключительно ради самого себя. Он живет в обществе, в государстве. Он живет не «против» других, а вместе с другими. Иными словами, у него существуют не только права, но и обязанности. Скажем, право на свободу личности, которое никто не отменяет, не дает ему права на оскорбление чувств верующих, других фундаментальных для людей чувств.



Свобода одного человека не выше и не важнее свободы других, иначе мы неизбежно перейдем границу классического политического либерализма и не только признаем определенные права меньшинства - что необходимо, но и дойдем до отрицания прав большинства - что недопустимо.

Мы видим, сколь методично и упорно сторонники так называемой «глобализации» поддерживают любую политику, направленную на ослабление основ европейского общества – основ реальных, а не вымышленных.

Любая система построена на вере - вере в родных, которые нас любят и воспитывают, вере в религиозные ценности, которые создали фундамент европейских обществ и государств, вере в государство, которое защищает каждого. Без этих оплотов европейские общества не выживут. Поэтому тот факт, что в своем послании Президент России обратил внимание именно на эти ключевые элементы, очень символичен.

Позволить оскорблять часть общества автоматически увеличит риск раскола самого общества. Терпимость, о которой так часто говорят в последнее время и которую следует отличать от так называемой «толерантности» (весьма, как выясняется, избирательной), является единственным естественным цементом, скрепляющим все общественные группы. Конечно, невозможно обязать кого-то, например, верить в Бога или жениться, но так же запрещено вести пропаганду против ценностей, в которые верит большинство.

Здесь незаменимую роль играют не только семья, но и образование. В школе «маленький человек» растет именно для того, чтобы стать Человеком. В школе он проводит едва ли не больше времени, чем в семье. Там он «знакомится» со своей страной, ее историей, ее легендами. Он находит героя, на которого хочет быть похож. В школе во многом определяется его система ценностей, возникает понимание того, как устроен мир. Он находит ответы на свои вопросы. Допустим, можно ли получать награды (грамоты, места в конкурсе) почти автоматически, то есть только за участие и без особого труда, или для этого нужны серьезные знания, нужны усилия, иначе не преуспеешь? Может ли обман принести блага или он всегда приносит одни проблемы? Кем в конце концов тебе хочется быть: вечным иждивенцем или уникальным в своей области специалистом?

Невозможно построить устойчивое общество, опираясь только на семью. Здоровая семья есть необходимое, но недостаточное условие. Требуется также создавать школьные программы не в зависимости от «универсальных» рекомендаций глобальных структур, чаще всего озабоченных чем угодно, кроме прорывного развития той или иной страны (зачем плодить себе конкурентов?), а учитывая потребности своего общества, и постоянно задавая себе вопрос: в какого взрослого человека я хочу, чтобы вырос этот ребенок? Какое общество нужно стране? Как правильно заметил российский Президент, образование должно закладывать основы нравственности. Образование, причем как среднее, так и высшее, является механизмом формирования общества знающих и нравственных людей, любящих свою страну и готовых приносить ей пользу. При этом пользу они смогут приносить только опираясь как собственно на знания, так и на свободное творчество, на что обратил внимание Президент. Знания без творчества – это догматизм. Творчество без знаний – это невежество. Оба варианта неприемлемы.

Со своей стороны, механизмом защиты такого общества от любых попыток нарушить баланс между законными интересами индивидов и нравственными ценностями, формируемыми большинством является – право. Но оба элемента – образование и право – могут успешно развиваться только в том случае, когда мы правильно понимаем их функциональную роль.

Автор — доктор публичного права Университета Монпелье (Франция), приглашенный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова



