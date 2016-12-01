В Псковской области пропали два рыбака, выдвинувшиеся в разное время на лодках. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Информацию об исчезновении мужчин спасатели получили 29 и 30 ноября. Сотрудники МЧС приступили к поискам 65-летнего мужчины, который пропал во вторник. На резиновой лодке он отправился по реке Плюсса из деревни Утичье, после чего исчез.



Спасатели также разыскивают 41-летнего мужчину, вышедшего на прошлой неделе в акваторию Псковского озера в Печорском районе. Он вышел в реку на моторной лодке и пропал, сообщает Псковское агентство информации.