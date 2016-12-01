Путин примет главу МИД Японии 2 декабря

Президент России Владимир Путин примет главу министерства иностранных дел Японии Фумио Кисиду в пятницу, 2 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Путин примет министра иностранных дел Японии, который будет находиться в России с рабочим визитом для переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым», — говорится в сообщении.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что визит Кисиду подведет итог серии двусторонних контактов в политической, экономической, гуманитарной и других сферах. Поездка главы МИД Японии станет финальным этапом подготовки официального визита президента РФ в Японию, который запланирован на 15–16 декабря.