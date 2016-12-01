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Верховный суд ликвидировал партию «Умная Россия»

Партия была создана на базе движения «Наши» летом 2012 года

Верховный суд РФ постановил ликвидировать партию «Умная Россия» по иску Минюста.

Ведомство посчитало, что партия вела свою деятельность с нарушением закона «О политических партиях». В частности, «Умная Россия» не предоставила необходимых сведений о продолжении деятельности, о кандидатах в депутаты, выдвинутых партией, о переезде действующего руководящего органа, сообщает «РИА Новости».

Также, по данным ЦИК, «Умная Россия» не предоставила ни одного финансового отчета о своей деятельности с самого начала своего существования до 2015 года.

Партия, созданная на базе движения «Наши», была официально зарегистрирована Минюстом 20 июня 2012 года. Председателем партии является Никита Боровиков.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Верховный суд ликвидировал партию «Умная Россия»

Партия была создана на базе движения «Наши» летом 2012 года

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