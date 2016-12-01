Верховный суд ликвидировал партию «Умная Россия»

Верховный суд РФ постановил ликвидировать партию «Умная Россия» по иску Минюста.

Ведомство посчитало, что партия вела свою деятельность с нарушением закона «О политических партиях». В частности, «Умная Россия» не предоставила необходимых сведений о продолжении деятельности, о кандидатах в депутаты, выдвинутых партией, о переезде действующего руководящего органа, сообщает «РИА Новости».



Также, по данным ЦИК, «Умная Россия» не предоставила ни одного финансового отчета о своей деятельности с самого начала своего существования до 2015 года.

Партия, созданная на базе движения «Наши», была официально зарегистрирована Минюстом 20 июня 2012 года. Председателем партии является Никита Боровиков.