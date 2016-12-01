В Краснодаре менеджер спас банк от грабителя, требовавшего 6 млн

Краснодарская полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который хотел ограбить банк. Он, угрожая пистолетом, требовал 6 млн рублей.

Сотрудник финансового учреждения незаметно отправил SMS о происходящем своему руководителю. Тот незамедлительно сообщил в полицию о разбойном нападении.



Правоохранителям удалось задержать злоумышленника возле банка. При задержании он пытался оказать сопротивление. Оказалось, что он угрожал сигнальным пистолетом, сообщает ИА KrasnodarMedia. Стражи порядка также изъяли у него электрошокер.

По данным следствия, мужчина зашел в банк под предлогом оформления кредита. На просьбу предъявить паспорт он ответил отказом, достал пистолет и записку с требованием выдать ему 6 млн рублей. Сотрудник банка отправил SMS руководителю отделения.



В настоящее время мужчина находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.