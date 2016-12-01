Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
1 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Поляк очнулся в морге после ночи в баре и попросил теплое одеяло

Медики ошибочно признали очень пьяного молодого человека мертвым

В Польше молодой человек проснулся после вечеринки в городском морге и, не удивившись, попросил у охранника теплое одеяло — замерз.

Всего за одну ночь поляк стал звездой — 25-летний житель города Каменна-Гура накануне вечером выпил слишком много и потерял сознание. Друзья отвезли юношу в больницу, где врачи констатировали прекращение жизнедеятельности организма. Тело молодого человека доставили в морг.

На следующее утро он очнулся как ни в чем не бывало и попросил у охранника, совершавшего плановый обход, теплое одеяло. При этом ему было даже неинтересно, как и почему он оказался в морге. Молодой человек встал с койки и отправился в ближайший бар.

Врачи пока не понимают, как могли живого человека счесть мертвым, передает «Федеральное агентство новостей».

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Поляк очнулся в морге после ночи в баре и попросил теплое одеяло

Медики ошибочно признали очень пьяного молодого человека мертвым

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Берл Лазар

раввин

Все мнения

Мнение

Гарегин Тосунян

финансист

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

Продюсер

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке