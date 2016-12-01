Поляк очнулся в морге после ночи в баре и попросил теплое одеяло

В Польше молодой человек проснулся после вечеринки в городском морге и, не удивившись, попросил у охранника теплое одеяло — замерз.

Всего за одну ночь поляк стал звездой — 25-летний житель города Каменна-Гура накануне вечером выпил слишком много и потерял сознание. Друзья отвезли юношу в больницу, где врачи констатировали прекращение жизнедеятельности организма. Тело молодого человека доставили в морг.

На следующее утро он очнулся как ни в чем не бывало и попросил у охранника, совершавшего плановый обход, теплое одеяло. При этом ему было даже неинтересно, как и почему он оказался в морге. Молодой человек встал с койки и отправился в ближайший бар.

Врачи пока не понимают, как могли живого человека счесть мертвым, передает «Федеральное агентство новостей».