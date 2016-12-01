Экономике требуется прорыв

После оздоровления экономики за счет достижения макроэкономической стабильности на первый план должна выйти задача по росту ВВП темпами выше среднемировых. Такую задачу поставил в своем ежегодном послании Федеральному собранию президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что сегодня «главные причины торможения экономики кроются прежде всего в наших внутренних проблемах», среди которых — дефицит инвестиций, технологий, кадров, недостаточное развитие конкуренции и определенные изъяны делового климата. Такой акцент на внутренних ограничениях для роста ВВП был сделан главой государства впервые.

Макроэкономическая стабильность — основная задача правительства и Центрального банка в экономической политике последних двух лет. Необходимость стабилизации ситуации вышла на первый план после введения санкций и ослабления рубля во второй половине 2014 года. По словам Эльвиры Набиуллиной, под макроэкономической стабильностью понимаются низкие инфляция, госдолг и дефицит бюджета. Сегодня правительство приближается к выполнению этих целей: инфляция замедлилась до 6,1% в октябре при цели Центробанка в 4% (и в 12,9% в 2015 году), госдолг сохраняется на низком уровне примерно в 15%, а дефицит бюджета в этом году составит 3,7%. При этом Минфин ставит себе задачу по выходу на бездефицитный бюджет в перспективе ближайших 3–4 лет.

Однако макроэкономическая стабильность — не цель сама по себе, а средство достижения цели по качественному росту экономики, отметил президент. Владимир Путин поручил правительству не позднее мая с участием ведущих деловых объединений разработать предметный план действий до 2025 года, реализация которого позволит на рубеже 2019–2020 годов выйти на темпы роста ВВП выше мировых и наращивать позиции России в глобальной экономике. Всемирный банк прогнозирует темпы роста мировой экономики примерно на 3% в год. Россия, согласно официальном прогнозу правительства, в 2016 году может получить спад ВВП на 0,6–0,7%, однако уже в 2017-м ожидается рост на 1%.

Реализация задачи по обеспечению роста экономики выполнима, отметил президент и привел в пример сельское хозяйство, в успех которого еще несколько лет назад никто не верил. Сегодня же объемы экспорта продукции российского АПК уже обошли экспорт вооружений.

Глава Центра макроэкономических исследований Сбербанка Юлия Цепляева считает, что признание президентом внутреннего характера ограничений роста экономики — это программное заявление.

— Мне больше всего понравилось, что президент сказал о характере причин наших проблем что они внутренние. Я считаю, это краеугольный камень, и разделяю эту точку зрения. Это высказывание показывает, что власть берет на себя часть ответственности за происходящее и говорит всем, что в наших же силах самим решить проблему. Это самое сильное заявление, — отметила экономист.



По словам Цепляевой, президент ясно дал понять, что никого не устроят «никакие» темпы роста ВВП, нужен прорыв. Она, в свою очередь, видит возможности для такого прорыва в технологическом развитии, о котором президент также много говорил.

Тема мобилизации экономического роста за счет внутренних ресурсов и ранее просвечивала в государственной логике, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

— Идет явный сдвиг на внутреннюю экономическую повестку, много внимания уделялось социальной политике. Можно отметить, что внешняя повестка сегодня действительно занимала меньше места. По экономической политике было подтверждено — надо снижать инфляцию, ставки по кредитам, делать их более доступными, и тогда экономика начнет развиваться на внутренних ресурсах, — сказал экономист.



Он также отметил, что в будущем стоит ожидать сохранения умеренно-жесткой денежно-кредитной и бюджетной политики.

Ведущий эксперт «Центра развития» ВШЭ Николай Кондрашов отмечает, что проще всего выполнить цель по росту ВВП на 3%. Этого можно будет достичь при стабильном ежегодном повышении цен на нефть примерно на $5 за баррель. По его расчетам, в 2017 году рост ВВП как раз может составить 3%, если среднегодовая цена будет на уровне $55 за баррель. При этом вклад фактора роста цен на нефть носит разовый характер, отмечает эксперт. По его мнению, фактор наращивания ВВП за счет экспорта себя на сегодня исчерпал, необходима смена экономической парадигмы.

Президент упомянул в послании направления для повышения эффективности экономики, среди которых — реформа контроля и надзора, а также более активное кредитование реального сектора. Владимир Путин напомнил, что в прошлом году правительство докапитализировало банки на 827 млрд рублей, при этом «объем кредитов в текущем году не вырос, а немного даже и снизился», зато прибыль банков выросла в четыре раза.



Глава ЦМИ Сбербанка Юлия Цепляева поясняет, что программа докапитализации позволила нарастить прибыль российских компаний в прошлом году, однако на первый план вышла проблема нехватки проектов для инвестирования. Банки не видят качественных проектов и видят высокие риски, отметила она логику кредитных организаций.

Для наращивания кредитования реального сектора Владимир Путин предложил изучить опыт других стран по ограничению вложений банков в финансовые инструменты. Предполагается, что это может помочь снизить аппетит кредитных организаций к спекуляциям и повысить их интерес к экономике.



По мнению главного экономиста БКС Владимира Тихомирова, при этом следует учитывать риски возможного отказа банков от госпомощи, ведь обеспечить рост кредитования реального сектора не всегда возможно по объективным причинам — прежде всего из-за инвестиционного спроса.

Эксперт также считает, что тезисы президента об экономической политике, очевидно, найдут развитие в традиционной пресс-конференции главы государства в конце декабря.