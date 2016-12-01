Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
1 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Путин: Россия не ищет врагов

В ежегодном послании президент отметил, что России нужны друзья, но она не приемлет давления

Владимир Путин в своем ежегодном послании к Федеральному собранию отметил, что Россия не ищет и никогда не искала врагов. «В отличие от некоторых зарубежных коллег, которые видят в России противника, мы не ищем и никогда не искали врагов», — сказал президент.

России нужны друзья, добавил российский лидер и уточнил, что страна не приемлет давления и будет строить свою судьбу самостоятельно.

«Нам нужны друзья. Но мы недопустим ущемления своих интересов, пренебрежения ими», — отметил президент.

Читайте также:

«Мы — единый народ, Россия у нас одна»: послание президента парламенту

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Путин: Россия не ищет врагов

В ежегодном послании президент отметил, что России нужны друзья, но она не приемлет давления

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

«Мы – единый народ, Россия у нас одна»: послание президента парламенту

«Мы – единый народ, Россия у нас одна»: послание президента парламенту

Мнение

Берл Лазар

раввин

Все мнения

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

Продюсер

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке