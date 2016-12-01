Путин: Россия не ищет врагов

Владимир Путин в своем ежегодном послании к Федеральному собранию отметил, что Россия не ищет и никогда не искала врагов. «В отличие от некоторых зарубежных коллег, которые видят в России противника, мы не ищем и никогда не искали врагов», — сказал президент.

России нужны друзья, добавил российский лидер и уточнил, что страна не приемлет давления и будет строить свою судьбу самостоятельно.

«Нам нужны друзья. Но мы недопустим ущемления своих интересов, пренебрежения ими», — отметил президент.