Научите быть добрее

Десять лет назад состоялось событие, которому надлежит занять важнейшее место в мировой истории - Генеральная ассамблея Организации Объединённых Наций 13 декабря 2006 года приняла Конвенцию о правах инвалидов. России присоединилась к Конвенции в 2008 году, а ратифицировала в 2012.

За прошедшее время в нашем законодательстве произошли фундаментальные изменения. Сегодня официально установлен запрет на дискриминацию по признаку инвалидности, определён порядок обеспечения доступности для инвалидов учреждений культуры, транспорта, социальной сферы. В первом чтении Государственной Думой принят проект закона, защищающего права людей с психическими заболеваниями, призванный открыть спрятанную от общества систему психоневрологических интернатов.

Но, как мы понимаем, прописывать права - это одно, а реализовывать их на практике – это совсем другое. Ведь создавать необходимые условия для полноценного развития инвалидов будут конкретные люди, принимающие конкретные решения на местах.

В силу очевидных причин, человек, имеющий ограничения по здоровью, не всегда сам может защищать свои интересы. Поэтому без общественных организаций и активистов, непосредственно погруженных в проблематику, ничего невозможно сделать.

В послании Федеральному Собранию Владимир Путин поручил уделать особое внимание проблемам незащищенных граждан и призвал собравшихся поддерживать волонтерские движения, в том числе и финансово.

И это участие не должно быть «для галочки». А то получается, что у нас на денежных купюрах нанесены метки для незрячих, обозначающие тот или иной номинал (такие точки и черточки, - наверняка, обращали внимание). Можете мне поверить, они фактически неразличимы на ощупь и невозможно отличить сто рублей от пятисот. Однако представитель Гознака публично утверждает, что проблем нет, так как у него есть справка, подписанная руководителем общества слепых. И пока не пришла в Центральный банк России Эльвира Набиуллина, все наши обращения оставались без ответа. Теперь же по её поручению создаётся специальная рабочая группа по разработке дорожной карты доступности финансовых инструментов и услуг для физически ограниченных людей.

А жизнь постоянно ставит новые проблемы. К примеру, особую актуальность сегодня приобретает тема инклюзивного образования. Безусловно, это очень нужный и важный процесс. Но вот в чем беда.

Как отмечала и Общественная палата России и комиссия при президенте РФ по делам инвалидов, в ряде регионов под прикрытием оптимизации расходов несколько лет шла подмена понятий. Формально объявляли школу инклюзивной, переводили в нее детей из специальных и коррекционных школ, которые просто закрывали. Переведенных детей сажали на домашнее обучение - условий-то для них в обычной школе не было создано, и они оказывались не просто в резервации, а, вообще, вне среды общения со сверстниками.

Именно на этих примерах я смогла убедиться, как важна роль личности. Сколько копий о непробиваемую броню бюрократии мы сломали с моей коллегой по президентской комиссии Ольгой Васильевой, которая несколько лет возглавляла рабочую группу по образованию. Поэтому её назначение Министром образования и науки Российской Федерации стало настоящей победой всех тех, кто имеет ограничения, но, при этом, имеет и мечту получить полноценное образование и стать самодостаточным гражданином России. Одним из первых решений нового министра стало четкое разделение двух важных направлений: с одной стороны, развивать инклюзию в средней школе, с другой, - чёткий вектор на сохранение и совершенствование специального (коррекционного) образования.

Но никакие новации и усилия государства по построению мира равных возможностей не состоятся без формирования дружелюбной среды в отношении инвалидов.

И здесь важную роль могут сыграть уроки понимания инвалидности или уроки доброты. Два года назад мы с коллегами по Общественной палате России начали проект по внедрению таких уроков в российских школах.

Цель уроков - способствовать формированию у школьников толерантного отношения к людям с инвалидностью – отношения без страха, снисходительности и жалости. Мы должны показать детям, что инвалидность не является основанием для отторжения человека. Предлагается рассказать школьникам об особенностях людей с инвалидностью, об их правах и возможностях, о том, как и где они могут учиться, где и кем могут работать, какими видами спорта и творчества могут заниматься.

Сегодня готовы планы, наглядные презентации, ролики для младшего, среднего и старшего школьного возраста.

Школам рекомендовано приглашать для проведения уроков гражданских активистов и представителей объединений инвалидов, чтобы на практике стирать незримые, но прочные границы между мирами условно здоровых и физически ограниченных людей.

Уже сегодня материалы для проведения уроков размещены в открытом доступе на сайте Министерства образования и науки.

По итогам двухлетней работы созданы методические рекомендации, включающие в себя характеристику особенностей людей с инвалидностью, описание способов их сопровождения, общения и взаимодействия с ними, общие правила проведения занятий.

Также по заказу Минобрнауки сняты три серии учебного фильма для обучающихся всех уровней общего образования "Урок доброты".

Я верю, что пройдёт несколько лет, и родители особенного ребёнка не услышат этот жуткий вопрос: "А что Ваш сын (или дочь) могут дать нашему здоровому ребёнку?..." Ведь все будут знать ответ: ребёнок с инвалидностью может дать обычному сверстнику самое главное - научит его быть добрее.

Автор - член Общественной палаты РФ, заслуженная артистка России.