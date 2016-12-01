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«ВКонтакте» выпустила собственный мессенджер

VK Desktop Messenger пока доступен только на стационарных компьютерах и ноутбуках

Крупнейшая российская социальная сеть «ВКонтакте» выпустила собственный мессенджер. VK Desktop Messenger пока доступен только на стационарных компьютерах и ноутбуках.

В новом приложении для OS X и Windows доступна вся функциональность обычных диалогов «ВКонтакте»: можно создавать чаты, обмениваться фотографиями и видеороликами, отправлять документы и записывать аудиосообщения, передает Федеральное агентство новостей.

Сейчас мессенджер находится на стадии бета-тестирования. Все желающие могут принять участие испытании новой системы.

«ВКонтакте» пока не комментирует, когда может появиться версия мессенджера для мобильных устройств.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

«ВКонтакте» выпустила собственный мессенджер

VK Desktop Messenger пока доступен только на стационарных компьютерах и ноутбуках

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