Крупнейшая российская социальная сеть «ВКонтакте» выпустила собственный мессенджер. VK Desktop Messenger пока доступен только на стационарных компьютерах и ноутбуках.

В новом приложении для OS X и Windows доступна вся функциональность обычных диалогов «ВКонтакте»: можно создавать чаты, обмениваться фотографиями и видеороликами, отправлять документы и записывать аудиосообщения, передает Федеральное агентство новостей.

Сейчас мессенджер находится на стадии бета-тестирования. Все желающие могут принять участие испытании новой системы.



«ВКонтакте» пока не комментирует, когда может появиться версия мессенджера для мобильных устройств.