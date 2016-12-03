«Российский биатлон не сделал работу над ошибками»

В шведском Эстерсунде проходит первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2016/17. Уже на старте сборная России вновь, как и на финише прошлого сезона, оказалась без медалей. В воскресенье в смешанной эстафете Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Максим Цветков и Антон Шипулин заняли четвертое место, а Светлана Слепцова и Антон Бабиков финишировали восьмыми в супермиксте. В среду к этому добавилась безмедальная женская индивидуальная гонка, в которой лучший результат у России показала Екатерина Глазырина, ставшая шестой с одним минутным штрафом за промах на огневом рубеже. Сутки спустя без медалей в аналогичной дисциплине остались и мужчины — лучшим был Антон Шипулин, оказавшийся одиннадцатым. Таким образом, вместе с неудачами на мартовском чемпионате мира в Хольменколлене и заключительных этапах Кубка мира прошлого сезона наша команда обновила свой антирекорд по количеству официальных гонок без призовых мест — их стало уже 22.

— Будем реалистами: на фоне того, что все лидеры мирового биатлона выступили не очень хорошо, наши смотрелись не лучше и не хуже, — заявила «Известиям» трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова. — Выступили для первого старта нормально. Другое дело, что ошибки прошлого сезона не исправлены. Я имею в виду проигрыш ходом. Функциональная подготовка — просто никакая. Было жалко смотреть на Катю Шумилову, которая еле-еле дошла до финиша. И даже Глазырина, занявшая неплохое шестое место, ходом проигрывала очень серьезно. В результате мы с нормальной стрельбой не можем попасть в призы.

В беседе с «Известиями» чемпионка обозначила и системные проблемы, которые, по ее мнению, привели российскую сборную к неудачной серии.

— У нас нет работы над ошибками, — продолжила Анфиса Резцова. — При этом оправдания находятся всегда и у всех — и у тренеров, и у спортсменов. Например, у Светы Слепцовой. Как можно публично заявить, что у нее замерзли руки, когда она пришла на огневой рубеж? При температуре в два градуса мерзнут руки у человека, тренирующегося в Ханты-Мансийске на 20-градусном морозе! Также с некоторого времени стало модно формировать очень много групп. И эти группы начинают между собой конкурировать, делая из ничего негатив. Нет сплоченной команды, которая под единым флагом России выступала бы на международных соревнованиях. Каждый зверь в своей норе, а потом они оттуда вылезают и начинают бойню, чтобы показать, кто сильнее — медведь или заяц? А здесь должны быть только медведи. И только в одной берлоге. Должен быть костяк команды, готовящийся в одной группе, а не в десяти. И не должен Шипулин или кто-то еще из «великих» уходить на самоподготовку. А то давайте еще Подчуфаровой дадим заниматься отдельно! Это модно, но неправильно.

По мнению знаменитой спортсменки, Союз биатлонистов России (СБР) и тренеры уже не первый год допускают одни и те же ошибки.

— Эти ошибки просматривались и в двух предыдущих сезонах, — отметила Анфиса Резцова. — Я уже не первый год призываю к тому, чтобы взрослые биатлонисты и юниоры готовились вместе. Чтобы юниоры тянулись за взрослыми, а тренеры юниоров учились у профессионалов, как готовить молодежь. И самое главное — у основного состава всегда должна быть под рукой замена в виде молодых. Но этого нет. И, похоже, не будет. Потому что рыба гниет с головы. Если руководство СБР устраивает нынешняя подготовка спортсменов, то мне нечего сказать. Для всех должен быть один принцип отбора. Если вам позволено где-то готовиться, будьте любезны отчитаться за подготовительный сезон, после которого вы показываете сегодняшний результат. Не просто за прошлый сезон, а именно за весь подготовительный и соревновательный цикл. Пока будет такой бардак в подготовке, нормального результата не будет.

Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев также считает, что из стартовых неудач нужно сделать выводы.

— Пока нельзя ломать копья, но серьезно задуматься надо, — подчеркнул «Известиям» спортсмен. — Понятно, что это только первые старты, но ребята проявили себя как-то неважно. Сваливать наши результаты на ветер было бы неправильно — все спортсмены в равных условиях. Ощущение, что российские биатлонисты морально и психологически не восстановились после ЧМ. Надо тренерам что-то с ними делать — заниматься с ними, настраивать на то, что жизнь на этих неудачах не заканчивается. Я разговаривал перед сезоном с Лешей Слеповым, Димой Малышко — было видно, что ребята настроены на сезон очень боевито и оптимистично. Тот же Малышко набрал форму, сбросил вес. Главное, чтобы он с головой дружил. Звездная болезнь вроде его уже отпустила. Но пока результатов ни у него, ни у других ребят нет. Не видно было в индивидуальной гонке у них куража, которым часто берут Йоханнес Бе и Мартен Фуркад.

Специалист считает, что на биатлонистов давит безмедальная серия.

— Особенно это касается наших опытных ребят, которые непосредственно участвовали в неудачных гонках прошлого сезона, — продолжил Анатолий Алябьев. — Кто-то на это реагирует попустительски: «Прошлый сезон забыли — давайте начинать с чистого листа». Так и тренеры говорят: «Давайте начинать всё заново». Но в голове всё равно остается определенное самоедство из-за неудач. Хотя были и тактические просчеты, как случилось в эстафете с Шипулиным. Похоже, он был слишком уверен, что выиграет финиш. И не рассчитал, когда вырваться.

Обсуждая старт российской команды, Анатолий Алябьев упомянул и доклад старшего тренера мужской сборной России Рикко Гросса.

— Я читал выдержки из доклада Рико Гросса на совете СБР, где он объяснял причины неудач на ЧМ, — многое совпадает с моим видением, — отметил олимпийский чемпион. — Разрозненность команды — разбивка сборной на несколько групп подготовки, каждая из которых разъезжается на отдельный сбор, а потом собирается вместе незадолго до главных стартов. Три группы тренируются отдельно, а затем среди них еще и проводится конкурс, кого брать на соревнования. В результате к главным стартам они могут подойти в нормальном функциональном состоянии, но расшатанными психологически. А на это накладывается общественный негатив от их неудач. И всё это собирается в кучу. Мы уже давно говорим, что пора прекратить это разделение на группы. Собрали костяк в 10 человек — пусть они вместе готовятся. А то получается, что у Шипулина свой тренер, у других — свои наставники. Может быть, я отстаю в методиках. Не спорю, времена изменились — новая техника хода, новая система подготовки в стрельбе. Но психология людей не меняется. И психологическая подготовка как была в целом одной и той же, так и осталась. На это указывают и слова наших нынешних главных тренеров Касперовича и Гросса, говорящих, что пора завязывать с разделением на группы.

Также собеседник «Известий» отметил и проблемы в работе сервис-бригад.

— Сами спортсмены должны в этом участвовать — брать лыжи, обкатывать, — сказал Анатолий Алябьев. — Мы в сборной СССР вообще сами мазали лыжи. Тренеры нам доставали мазь, а мы сами выходили на трассу, обкатывали лыжи. И потом уже домазывали их, если ход не устраивал. Понятно, что сейчас времена другие, и в штабах сборных есть отдельные специалисты. Но это не значит, что сами биатлонисты не должны участвовать в подготовке лыж. Об этом и Гросс говорит. И надо прислушаться к нему. На носу Олимпиада. Сейчас еще можно списать неудачи на то, что нынешний сезон — переходный. Но к ноябрю 2017 года мы уже должны сделать правильные выводы и произвести серьезные изменения в подготовке, убрав те изъяны, о которых говорил в своем докладе Гросс. Он молодец, говорит совершенно правильные вещи. И вообще по сравнению с Пихлером он ведет себя грамотнее и умнее — советуется с другими тренерами, слушает их, пытается доносить свою позицию. На мой взгляд, он на голову сильнее как тренер.

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