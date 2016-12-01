Более ста домов остались без тепла из-за аварии в Керчи

Жители 140 домов в Керчи остались без отопления из-за аварии. Об этом сообщил глава города Владимир Подлипенцев.

По его словам, ЧП произошло из-за порыва теплотрассы, который произошел в районе Промбазы. Для устранения аварии специалисты выдвинулись к месту происшествия.

«Бригада керченского филиала ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» работает на месте аварии», — добавил глава города.

Ожидается, что тепловики смогут отремонтировать трубу и запустить в течение дня, сообщает ИА «Крыминформ».