В Еврейской автономии хотят ограничить вырубку липы

В Еврейской автономии могут запретить вырубки липы поддержал губернатор. Сохранение дерева важно для развития пчеловодства в регионе.

Губернаторы Еврейской автономной и Амурской областей, Приморского и Хабаровского краев предлагают Министерству природных ресурсов России запретить вырубку липы.



Четыре региона предложили ведомству запретить вырубку трех видов липы — амурской, маньчжурской и липы Таке. Их просят включить в перечень Рослесхоза, который определяют породы деревьев, запрещенных к вырубке.

Обращение уже подписали губернаторы Приморского и Хабаровского краев, а также Амурской области. После того, как его подпишет глава Еврейской автономной области, оно будет направлено в федеральное ведомство, сообщает ИА EAOMedia.