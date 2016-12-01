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В Еврейской автономии хотят ограничить вырубку липы

Деревья важно сохранить для развития пчеловодства в регионе

В Еврейской автономии могут запретить вырубки липы поддержал губернатор. Сохранение дерева важно для развития пчеловодства в регионе.

Губернаторы Еврейской автономной и Амурской областей, Приморского и Хабаровского краев предлагают Министерству природных ресурсов России запретить вырубку липы.

Четыре региона предложили ведомству запретить вырубку трех видов липы — амурской, маньчжурской и липы Таке. Их просят включить в перечень Рослесхоза, который определяют породы деревьев, запрещенных к вырубке.

Обращение уже подписали губернаторы Приморского и Хабаровского краев, а также Амурской области. После того, как его подпишет глава Еврейской автономной области, оно будет направлено в федеральное ведомство, сообщает ИА EAOMedia.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

В Еврейской автономии хотят ограничить вырубку липы

Деревья важно сохранить для развития пчеловодства в регионе

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