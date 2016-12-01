СМИ: Александр Емельяненко проведет бой в конце января

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проведет первый бой после возвращения из колонии в конце января 2017 года. Об этом сообщил источник, близкий к ситуации.

Соперник 35-летнего спортсмена неизвестен, ведутся переговоры с рядом потенциальных оппонентов, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Напомним, в мае 2015 года Емельяненко приговорили к 4,5 года колонии общего режима. В ноябре 2016 года спортсмен был досрочно освобожден.