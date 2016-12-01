Клинтон опережает Трампа на 2,5 млн голосов избирателей

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, уступившая в президентских выборах Дональду Трампу, опережает республиканца на 2,5 млн голосов избирателей.



По текущим данным, представитель Демократической партии США получила 65,1 млн голосов, за Трампа проголосовали 62,6 млн американцев. На минувшей неделе Клинтон опережала Трампа на 2 млн голосов.

В настоящее время сторонники Хиллари Клинтон пытаются повлиять на исход состоявшихся выборов, пересчитав голоса избирателей в нескольких штатах. Дональд Трамп назвал попытку пересчета голосов мошенничеством.

Победу в выборах президента США, состоявшихся 8 ноября, одержал республиканец Дональд Трамп. Политик вступит в должность 20 января.