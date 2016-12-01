Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
1 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

В продажу поступили кроссовки из фильма «Назад в будущее»

Самозашнуровывающаяся обувь доступна пока только в США

Фото: youtube.com

Компания Nike выпустила в продажу самозашнуровывающиеся кроссовки модели HyperAdapt 1.0. Пока такая обувь доступна только во флагманских магазинах фирмы и купить их смогут только те, кто сделал предварительный заказ.

С 20 декабря модель поступит в продажу в магазинах Nike в Сан-Франциско, Чикаго и Лос-Анджелесе. Приобрести такие кроссовки также можно будет через приложение Nike+ для смартфонов, передает Lenta.ru.

Цена одной пары в розницу — $720. О том, когда HyperAdapt 1.0 поступит в продажу в магазины других стран, пока не сообщается.

Самозашнуровывающиеся кроссовки появились в первой части фильма «Назад в будущее». По сюжету картины, главный герой по имени Марти Макфлай попадает в 2015 год и обнаруживает, что там все носят такую обувь.

Nike объявила о начале производства таких кроссовок в марте 2016 года. Прототип модели показали в конце 2015 года. Самую первую пару самозашнуровывающихся кроссовок подарили актеру Майклу Джей Фоксу — исполнителю роли Марти Макфлая.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

В продажу поступили кроссовки из фильма «Назад в будущее»

В продажу поступили кроссовки из фильма «Назад в будущее»Самозашнуровывающаяся обувь доступна пока только в США

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Берл Лазар

раввин

Все мнения

Мнение

Гарегин Тосунян

финансист

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

Продюсер

Все мнения

Мнение

Диана Гурцкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Политолог

Алексей Мартынов

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Ольга Ускова

предприниматель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке