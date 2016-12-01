В продажу поступили кроссовки из фильма «Назад в будущее»

Компания Nike выпустила в продажу самозашнуровывающиеся кроссовки модели HyperAdapt 1.0. Пока такая обувь доступна только во флагманских магазинах фирмы и купить их смогут только те, кто сделал предварительный заказ.



С 20 декабря модель поступит в продажу в магазинах Nike в Сан-Франциско, Чикаго и Лос-Анджелесе. Приобрести такие кроссовки также можно будет через приложение Nike+ для смартфонов, передает Lenta.ru.

Цена одной пары в розницу — $720. О том, когда HyperAdapt 1.0 поступит в продажу в магазины других стран, пока не сообщается.

Самозашнуровывающиеся кроссовки появились в первой части фильма «Назад в будущее». По сюжету картины, главный герой по имени Марти Макфлай попадает в 2015 год и обнаруживает, что там все носят такую обувь.

Nike объявила о начале производства таких кроссовок в марте 2016 года. Прототип модели показали в конце 2015 года. Самую первую пару самозашнуровывающихся кроссовок подарили актеру Майклу Джей Фоксу — исполнителю роли Марти Макфлая.