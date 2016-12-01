РФ составит график сокращения добычи нефти до встречи с ОПЕК

График сокращения добычи нефти в России будет составлен до встречи с ОПЕК, которая запланирована на 9 декабря.

Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, Россия, как и страны ОПЕК, ведет переговоры с не входящими в картель нефтедобывающими странами о возможном сокращении ими добычи.

Среди таких стран министр назвал Азербайджан, Казахстан, Мексику, Оман и Бахрейн.



«Если соглашение будет исполняться и будет необходимо принимать дополнительные меры, мы, безусловно, будем участвовать в этом», — приводит слова Новака «Федеральное агентство новостей».

Напомним, накануне стало известно, что страны ОПЕК договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки, до 32,5 млн баррелей в сутки. Нефтяные цены отреагировали на это решение ускоренным ростом.

