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РФ составит график сокращения добычи нефти до встречи с ОПЕК

Об этом сообщил глава Минэнерго Александр Новак

График сокращения добычи нефти в России будет составлен до встречи с ОПЕК, которая запланирована на 9 декабря.

Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, Россия, как и страны ОПЕК, ведет переговоры с не входящими в картель нефтедобывающими странами о возможном сокращении ими добычи. 

Среди таких стран министр назвал Азербайджан, Казахстан, Мексику, Оман и Бахрейн. 

«Если соглашение будет исполняться и будет необходимо принимать дополнительные меры, мы, безусловно, будем участвовать в этом», — приводит слова Новака «Федеральное агентство новостей».

Напомним, накануне стало известно, что страны ОПЕК договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки, до 32,5 млн баррелей в сутки. Нефтяные цены отреагировали на это решение ускоренным ростом. 

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Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

РФ составит график сокращения добычи нефти до встречи с ОПЕК

Об этом сообщил глава Минэнерго Александр Новак

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