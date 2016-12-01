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Первый этап учений Украины вблизи Крыма успешно завершен

Ракеты поразили цели, сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко

Первый этап украинских учений с ракетными стрельбами, проходящий на юге страны, завершен. Пуски признаны успешными, все ракеты поразили заданные цели. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

По его данным, президенту об удачном проведении учебных стрельб сообщили министр обороны и начальник Генштаба. Цеголко уточнил, что запущены 16 украинских ракет.

«Состоялось 16 пусков украинских ракет. Все достигли целей», — написал Цеголко, передает «Федеральное агентство новостей».

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Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Первый этап учений Украины вблизи Крыма успешно завершен

Ракеты поразили цели, сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко

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