Первый этап учений Украины вблизи Крыма успешно завершен

Первый этап украинских учений с ракетными стрельбами, проходящий на юге страны, завершен. Пуски признаны успешными, все ракеты поразили заданные цели. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

По его данным, президенту об удачном проведении учебных стрельб сообщили министр обороны и начальник Генштаба. Цеголко уточнил, что запущены 16 украинских ракет.

«Состоялось 16 пусков украинских ракет. Все достигли целей», — написал Цеголко, передает «Федеральное агентство новостей».