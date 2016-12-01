«Фетисов Арену» во Владивостоке переименуют. Новое название выберут болельщики приморского хоккейного клуба «Адмирал».

Необходимость смены названия в клубе связывают с подготовкой проекта Центра зимних олимпийских видов спорта на базе арены. Отмечается, что окончательное решение еще не принято.

Как сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на информированного источника, главную хоккейную площадку Приморья — «Фетисов Арену» — планируют переименовать в «ВМТП-Арену» в начале декабря.

В «Адмирале» отметили, что название «Фетисов Арена» прочно ассоциируется с хоккеем и успехами в этом виде спорта. Переименование связано с тем, что клубу нужно развивать и другие направления.

Концертно-спортивный комплекс «Фетисов Арена» является домашней площадкой хоккейного клуба «Адмирал». Был назван в честь легенды мирового хоккея Вячеслава Фетисова.

Спорткомплекс был открыт в 2013 году.