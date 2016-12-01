«Человека-амфибию» переснимут для китайского кинопроката

«Главкино» снимет ремейк советского фильма «Человек-амфибия». Об этом сообщил генеральный директор компании Владислав Мельников.

События будут разворачиваться в Китае.

«В ленте преимущественно будут сниматься китайские актеры, но в состав «обязательно будут включены звезды российского кинематографа», — приводит слова Мельникова агентство «РИА Новости».

Руководитель «Главкино» отметил, что в представлении китайского заказчика роль Ихтиандра должна исполнять девушка, а Гуттиэре — мужчина, сообщает «Лента.ру».

В новом фильме будет использована музыка Андрея Петрова, присутствовавшая и в оригинальной картине. Слова песни о морском дьяволе переведут на китайский язык.

Также сообщается, то «Главкино» подписало соглашение с председателем совета директоров «Ленфильма» Федором Бондарчуком и главой русско-китайского фонда развития культуры и образования при минкульте КНР Цуй Шанем.

Первая экранизация романа Александра Беляева «Человек-амфибия» вышла в 1961 году. Главные роли в картине исполнили Владимир Коренев и Анастасия Вертинская. Фильм посмотрели более 65 млн человек.