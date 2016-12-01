Медведев предложил лишать футбольных хулиганов права посещать матчи

Российское правительство в преддверии чемпионата мира по футболу начало борьбу с беспорядками на матчах. Премьер-министр Дмитрий Медведев 1 декабря выступил с предложением усилить наказание для футбольных фанатов, введя в административный кодекс понятие грубых нарушений.

По замыслу главы правительства, за серьезные проступки хулиганов будут наказывать штрафом, арестом на 15 суток и запретом на посещение стадионов на срок до семи лет, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«К сожалению, нередки случаи, когда во время игр выбегают на поле, бросают различные предметы, пользуются пиротехникой, совершают другие противоправные действия, от которых страдают и люди, и те, кто этим занимается. По сути, это хулиганство, нарушителей и раньше наказывали», — заявил Медведев во время заседания кабинета министров 1 декабря.

Медведев считает, что существующие нормы необходимо скорректировать с учетом подготовки к Кубку конфедераций в 2017 году и чемпионату мира по футболу в 2018 году. При этом премьер-министр предлагает распространить действие статьи кодекса не только на российских граждан, но и на иностранцев.