Уникальный 3D-спектакль покажут в Петербурге в День Эрмитажа

День Государственного Эрмитажа, который отмечается в Санкт-Петербурге 7 декабря, город отметит по-особенному. К 252-летию со дня основания музея на фасаде Зимнего дворца покажут мультимедийное 3D-mapping-шоу «Мистерия света».



Как сообщает ИА FlashNord, основной темой световой проекции станет прогулка посетителей по залам музея. Организаторы мероприятия полагают, что внимательные зрители смогут вглядеться не только в детали роскошных интерьеров.

«В мультимедийный конструктор арт-иллюзий будут вовлечены сложнейшие элементы фасада Зимнего дворца. Их вычурность и роскошество придадут видеоряду особую торжественность и барочное волшебство», — рассказали организаторы.

Фееричное представление будет длиться семь минут, после чего эпизоды будут транслироваться каждые 10 минут. Музыкальным сопровождением станут отрывки из произведений известных композиторов — Прокофьева, Равеля, Шнитке, Шостаковича и Хачатуряна.

Уникальный проект представят творческие группы из России и Франции, которые ранее уже организовывали грандиозное представление в 2014 году, когда Эрмитаж отметил 250-летний юбилей.

В свой очередной день рождения Эрмитаж продлит работу до 22.00. В этот день все желающие смогут посетить музей бесплатно.