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Россельхознадзор запретил ввоз 12,6 т мяса из Белоруссии

Говядина и курица возвращены отправителю

Сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям запретили ввоз в РФ 8,6 т говядины и 4 т мяса птицы из Белоруссии.

Продукцию задержали в брянском пункте принятия уведомлений «Красный камень» на этой неделе.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, у охлажденной говядины производства УП «Пинский кооппром» Пинского РАЙПО и охлажденного мяса курицы производства ОАО «Песковское» имелись сертификаты, выданные государственной ветеринарной службой Белоруссии.

Тем не менее, инспекторы установили, что на части полутуш говядины присутствуют нечитаемые оттиски ветеринарных клейм. На части мяса курицы отсутствовали даты выработки, передает «Интерфакс».

Говядина и куриное мясо возвращены отправителю.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Россельхознадзор запретил ввоз 12,6 т мяса из Белоруссии

Говядина и курица возвращены отправителю

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